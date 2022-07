Meteo, le temperature minime di oggi: +28°C a Crispiano, +29°C a Sant'Agata del Bianco

Oggi inizialmente soleggiato in tutta Italia. Nubi in aumento dal pomeriggio sui rilievi, specie quelli del Nord, dove saranno possibili locali temporali, in particolare su Alpi e rilievi emiliani. Ulteriore aumento dell’instabilità in serata, con rovesci e temporali tra le Alpi e le pianure piemontesi e lombarde.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 25 luglio 2022, in alcune località italiane: