Meteo, le temperature minime di oggi: +25°C a Loano, +26°C a Napoli

Oggi alternanza tra sole e nuvole al Nord in mattinata, con qualche rovescio sulle Alpi. Sereno altrove. Nel pomeriggio temporali sparsi su Nord/Ovest, Alpi Orientali ed Emilia, piogge isolate sull’Appennino Centrale. Temporali sparsi in serata in Liguria, Lombardia, Nord/Est e Toscana.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 29 luglio 2022, in alcune località italiane: