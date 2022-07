Meteo Toscana: temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso in mattinata; variabile nel pomeriggio con possibilità di locali temporali sui rilievi.

Venti: deboli da nord-est con locali rinforzi; rotazione a Maestrale sulla costa nel pomeriggio.

Mari: poco mossi o mossi.

Temperature: in calo dalla sera.

Venerdì 8 sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti nel pomeriggio sui rilievi.

Venti: deboli o moderati da nord est. Moderati di Maestrale sulla costa nel pomeriggio.

Mari: mossi.

Temperature: in calo.

Sabato 9 sereno o poco nuvoloso.

Venti: fino a moderati di Maestrale sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie su valori in linea con le medie del periodo.