Meteo Trentino: temperature di giugno molto superiori alla media

In Trentino, il mese di giugno è risultato con temperature molto superiori alla media e le precipitazioni sono state molto disomogenee, secondo l’analisi meteorologica di Meteotrentino. “Il mese di giugno del 2022 sarà ricordato per le temperature molto elevate e per i forti temporali che localmente hanno interessato il Trentino”, si legge nell’analisi.

“Il mese è stato caratterizzato da temperature sistematicamente sopra la media, anche se i valori massimi non sono stati particolarmente elevati. Le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio e temporale anche intenso, sono state abbastanza frequenti nella prima decade, mentre molto più rade ma localmente molto intense nella seconda e nella terza decade. Alcune perturbazioni hanno determinato lo sviluppo di forti temporali. Una delle perturbazioni più intense è transitata al pomeriggio sera di domenica 21 quando, soprattutto in serata, intensi temporali hanno interessato in particolare alcune zone dalla val di Non dove i chicchi di grandine sono stati di circa 5 cm di diametro”, riporta l’analisi.

“La temperatura media mensile di giugno è stata di +23,8°C, molto superiore (3,0°C) alla media storica (+20,8°C): negli ultimi 20 anni solo nel 2003 e nel 2019 si sono registrati valori più alti. Rispetto al trentennio 1991-2020 il valore di giugno 2022 risulta di 2,2°C superiore al valore medio (+21,6°C). La temperatura massima del mese, pari a +34,2°C, è stata toccata il giorno 17 e risulta superiore di 1,6°C rispetto alla media delle massime, che è di +32,6°C, ma inferiore al record di +39,2°C misurato il 28 giugno 1935. La minima assoluta del mese di +12,8°C è stata registrata l’8 giugno e risulta superiore di ben 3,0°C rispetto alla media (+9,8°C). Dall’inizio del 2022 solo in aprile si è registrata una temperatura media inferiore al valore medio storico”, continua l’analisi.

“Nel mese di giugno 2022, a Trento Laste, si è registrata una precipitazione cumulata pari a 56,4mm molto inferiore al valore medio pari a 92,1mm. Il numero di giorni piovosi, qui definiti come quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1,0mm, è stato di 12, superiore al valore medio di 9. Dall’inizio del 2022 non si è ancora registrato un mese con valore cumulato superiore a quello medio storico”, conclude Meteotrentino.