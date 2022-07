Meteo Veneto: possibili rovesci sulle zone centrosettentrionali

MeteoWeb

“Il Veneto è attualmente interessato da un flusso settentrionale lievemente ciclonico associato ad una depressione situata sul nord Europa; ciò dà luogo a condizioni di nuvolosità variabile con alternanza di schiarite ed annuvolamenti associati a qualche rovescio o temporale specie sulle zone centrosettentrionali; anche le condizioni di caldo afoso sono in parte mitigate. Da venerdì poi assisteremo ad una graduale espansione dell’anticiclone delle Azzorre con condizioni di tempo più stabile e soleggiato, ma sempre con condizioni di caldo meno afoso“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità variabile con alternanza di schiarite ed annuvolamenti in particolare verso sera e sulle zone centrosettentrionali ove sono possibili locali rovesci o temporali.

Domani nella prima parte di giornata prevalenza di schiarite, mentre dalle ore centrali annuvolamenti a partire dalle zone montane in estensione alla pianura nel pomeriggio/serata.

Precipitazioni: Nella prima parte di giornata probabilità bassa (5-25%) in aumento nel corso del pomeriggio fino a medio-alta (50-75%) per rovesci e temporali a partire dalle zone montane e successivamente in parziale estensione anche alla pianura nel tardo pomeriggio/sera. Non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).

Temperature: In lieve diminuzione.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/forti da nord-ovest.

Mare: Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Venerdì 8 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Generalmente assenti

Temperature: temperature stazionarie o in lieve calo.

Venti: Moderati/forti settentrionali in quota; deboli e variabili in pianura.

Mare: poco mosso

Sabato 9 in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso con assenza di precipitazioni; temperature senza variazioni di rilievo.

Domenica 10 tempo in prevalenza soleggiato salvo temporanei passaggi di nuvolosità, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo.