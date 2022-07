Meteo Veneto: rimonta dell’anticiclone delle Azzorre

MeteoWeb

“La bassa pressione responsabile della fase di instabilità del pomeriggio/sera di giovedì, si sta spostando verso l’Italia meridionale, lasciando spazio ad una parziale rimonta dell’anticiclone delle Azzorre. Sulla regione si instaureranno correnti settentrionali, a tratti umide soprattutto a partire da lunedì, per la marginale influenza di correnti con debole curvatura ciclonica associate ad una bassa pressione sull’Europa orientale“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature diurne stazionarie o in lieve aumento specie nelle valli. Venti moderati/tesi settentrionali in quota, con possibili rinforzi di Foehn in alcune valli; variabili in pianura, a prevalente regime di brezza lungo la costa.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura.

Precipitazioni: Assenti (0%)

Temperature: Variazioni locali con minime in lieve rialzo sulla pianura centro-occidentale e in lieve calo altrove e massime in lieve diminuzione in pianura e nelle valli, in ripresa in quota.

Venti: In quota moderati, a tratti tesi, da nordovest; nelle valli a regime di brezza. In pianura deboli, a tratti moderati, orientali nella prima metà della giornata, in prevalenza meridionali in seguito.

Mare: In prevalenza poco mosso, salvo risultare mosso nelle primissime ore.

Domenica 10 cielo sereno o poco nuvoloso per velature e per qualche cumulo pomeridiano.

Precipitazioni: Assenti (0%)

Temperature: Minime stazionarie o in locale lieve calo in pianura, in rialzo in montagna; massime in rialzo in pianura, stazionarie nelle valli, in lieve diminuzione in quota.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest; altrove variabili, a prevalente regime di brezza nelle valli e lungo la costa; in serata moderati rinforzi dai quadranti orientali sulle zone pianeggianti.

Mare: Poco mosso, quasi calmo fino al primo mattino.

Lunedi 11 nuvolosità variabile alternata a tratti di sereno. Non escluse locali precipitazioni nelle ore pomeridiane in montagna. Temperature minime in ripresa, massime in diminuzione.

Martedì 12 cielo poco nuvoloso, in prevalenza senza precipitazioni. Temperature in aumento, salvo stazionarietà delle minime in pianura.