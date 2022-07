Meteo Veneto: “crescente afa sulla pianura e nelle valli almeno fino a lunedì mattina”

MeteoWeb

“Fino a lunedì mattina l’Anticiclone Subtropicale Africano farà aumentare le temperature e l’umidità, causando crescente afa sulla pianura e nelle valli. In seguito cambio di circolazione per l’avvicinamento della parte più meridionale di una depressione con nucleo sull’Europa Settentrionale, la quale porterà piogge più probabilmente tra lunedì sera e martedì mattina con tendenza ad attenuazione dell’afa specie da martedì“. Queste le previsioni meteo di ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio per il Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 3 cielo generalmente sereno o poco nuvoloso e in montagna a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso specie sulle Dolomiti, dove saranno più probabili locali piovaschi/rovesci/temporali. Temperature in aumento leggero/moderato rispetto a sabato, sopra la media anche di molto.

Lunedi 4 cielo: Nella prima metà di giornata sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso a partire da nord-ovest.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Dal pomeriggio sulla pianura andando da ovest a est probabilità da medio-bassa (25-50%) a bassa (5-25%) per piogge da sparse a locali, sui monti probabilità medio-alta (50-75%) per piogge diffuse; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, localmente non esclusi temporali intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate).

Temperature: Rispetto a domenica prima dei temporali aumenti leggeri/moderati, poi diminuzioni anche sensibili con minime a tarda sera specie su rilievi e zone limitrofe. Rispetto alla media differenze anche sensibili, prima dei temporali saranno più alte e poi in calo fino a divenire anche più basse.

Venti: In alta montagna da sud-ovest, sulla costa e in prossimità dei rilievi fino al pomeriggio a regime di brezza, per il resto con direzione variabile; generalmente deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare: Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Martedì 5 cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Fino al mattino probabilità medio-alta (50-75%) per piogge diffuse, dal pomeriggio probabilità bassa per piogge locali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, fino al mattino localmente non esclusi temporali intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate).

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a lunedì.

Venti: In prevalenza deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali; fino al mattino con direzione variabile, dal pomeriggio da nord-est.

Mare: Mosso.

Mercoledì 6 alternanza di nuvole e rasserenamenti, a tratti alcune piogge più probabilmente dal pomeriggio e su rilievi e zone limitrofe, temperature con andamento irregolare.

Giovedi 7 alternanza di nuvole e rasserenamenti, attese piogge più probabilmente su rilievi e zone limitrofe, temperature con andamento irregolare.