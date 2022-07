Meteo Veneto: tempo asciutto e temperature nella media nella prima parte della settimana

MeteoWeb

Correnti settentrionali, comprese tra l’Anticiclone delle Azzorre in estensione sul Mediterraneo Occidentale e una bassa pressione sull’Europa orientale, mantengono il clima relativamente asciutto con temperature in linea con le medie del periodo in Veneto. Tra il pomeriggio/sera di lunedì e le prime ore di martedì, il tempo potrà risultare variabile. Da mercoledì sarà più netto il rialzo delle temperature per effetto dell’affermazione del promontorio anticiclonico da ovest.

Pomeriggio/sera di Domenica 10

Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi medio-alte e per qualche cumulo pomeridiano. Temperature diurne in aumento in pianura, in lieve diminuzione in quota. Venti moderati in quota nord-occidentali; in pianura in prevalenza meridionali.

Lunedì 11

Cielo: Poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori annuvolamenti nelle ore pomeridiane, a partire dalle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di qualche piovasco o rovescio nella seconda parte della giornata in montagna, in possibile estensione alla pianura centro-orientale dalla serata.

Temperature: Minime prevalentemente in aumento in pianura, in leggera diminuzione in quota; massime in calo in pianura e nelle valli, in ripresa in quota.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest; nelle valli a regime di brezza. In pianura moderati, orientali fino a metà giornata, poi in rotazione fino a disporsi dai settori sud-orientali.

Mare: Mosso fino alle ore centrali, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso a fine giornata.

Martedì 12

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, per nubi basse al mattino sulla pianura e nelle valli e per cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità al più bassa (5-25%) di residui fenomeni nelle primissime ore del giorno e di qualche piovasco o rovescio pomeridiano in montagna.

Temperature: Senza notevoli variazioni con tendenza alla diminuzione nei valori minimi in pianura e al rialzo in quelli massimi.

Venti: In quota deboli/moderati dai settori settentrionali; altrove variabili, a prevalente regime di brezza nelle valli, sulla fascia pedemontana e lungo la costa.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 13

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo possibili cumuli pomeridiani in montagna. Temperature massime in ulteriore aumento.

Giovedì 14

Cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane, specie sulle zone montane. Temperature in aumento.