Meteo Veneto: “tempo stabile con temporanei annuvolamenti”

MeteoWeb

“La regione è interessata da un flusso settentrionale racchiuso tra l’Anticiclone delle Azzorre in estensione sul Mediterraneo Occidentale e una bassa pressione in spostamento da Nord sull’Europa orientale; il tempo sarà stabile, ma solo in parte soleggiato a causa del passaggio di tratti più umidi che daranno luogo a temporanei annuvolamenti“. Sono queste le previsioni per il Veneto di ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio, Servizio Meteorologico.

Pomeriggio/sera di Sabato 9

Cielo sereno o poco nuvoloso per velature e per qualche cumulo, ma senza precipitazioni. Temperature diurne stazionarie o in lieve diminuzione in pianura e nelle valli, in ripresa in quota. Venti in quota moderati, a tratti tesi, da nordovest; in pianura deboli, a tratti moderati, in prevalenza sud-orientali.

Domenica 10

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature e per qualche cumulo pomeridiano.

Precipitazioni: Assenti (0%).

Temperature: Minime in locale lieve calo in pianura, in rialzo nelle valli; massime in aumento in pianura, in lieve diminuzione in quota.

Venti: In quota moderati nord-occidentali; altrove variabili, a prevalente regime di brezza nelle valli e lungo la costa; in serata moderati rinforzi dai quadranti orientali sulle zone pianeggianti.

Mare: Poco mosso nella prima metà della giornata, in seguito moto ondoso in lieve intensificazione.

Lunedi 11

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, maggiori annuvolamenti nelle ore pomeridiane, soprattutto sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (0-25%) di qualche piovasco o rovescio nella seconda parte della giornata in montagna.

Temperature: Lievi variazioni nei valori minimi con tendenza al rialzo in pianura e alla diminuzione in quota; massime in diminuzione in pianura e nelle valli, in ripresa in quota.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest; nelle valli a regime di brezza. In pianura moderati, orientali fino a metà giornata, poi in rotazione fino a disporsi dai settori sud-orientali.

Mare: Mosso fino alle ore centrali, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso a fine giornata.

Martedi 12

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sulle zone montane nelle ore pomeridiane. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.

Mercoledi 13

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti cumuli pomeridiani su zone montane e pedemontane. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi. Previsore:ms.