Meteo Veneto: temporali e vento forte, possibili fenomeni intensi

“Tra il pomeriggio e la serata odierni fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi, in estensione dalle zone montane alla pianura. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento). Si segnala la possibilità, specie in pianura, di raffiche forti o localmente molto forti anche in zone non interessate direttamente dai temporali“: è quanto segnalano gli esperti meteo di Arpav in relazione alla situazione attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Fino alla serata di giovedì il Veneto sarà interessato da una circolazione ciclonica associata ad un impulso umido che darà luogo a condizioni di tempo instabile con qualche rovescio o temporale. Da venerdì poi assisteremo ad una graduale espansione dell’anticiclone delle Azzorre con condizioni di tempo più stabile e soleggiato, ma sempre con condizioni di caldo meno afoso“.

Oggi iniziali schiarite seguite da annuvolamenti cumuliformi a partire dalle zone montane in estensione alla pianura nel pomeriggio/serata con associati rovesci e temporali. Possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento). Rinforzo dei venti da nordovest in quota dalla serata.

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: in lieve calo nei valori minimi, stazionaria o in lieve aumento nei valori massimi specie nelle valli.

Venti: Moderati/forti settentrionali in quota; deboli e variabili in pianura.

Mare: da poco mosso a localmente mosso.

Sabato 9 in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: nulla o molto bassa (0-5%)

Temperature: temperature senza variazioni di rilievo.

Venti: in montagna e nelle valli moderati da nordovest; in pianura e sulla costa deboli dai quadranti orientali.

Mare: generalmente poco mosso.

Domenica 10 tempo in prevalenza soleggiato salvo temporanei passaggi di nuvolosità, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo.

Lunedì 11 nuvolosità variabile in transito da nord verso sud con bassa probabilità di isolate e locali precipitazioni. Temperatura senza variazioni significative.