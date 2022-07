Milano, Parigi e Praga nella morsa del caldo estremo: le isole di calore viste dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Con temperature dell’aria superiori a 10°C al di sopra della media del periodo dell’anno in alcune parti dell’Europa, degli Stati Uniti e dell’Asia, giugno 2022 ha segnato un record. Il timore è che queste ondate di caldo estremo di inizio stagione siano un assaggio di quella che potrebbe presto diventare la norma mentre il cambiamento climatico continua a prendere piede. Per chi vive nelle città, il calore si dissipa più lentamente creando “isole di calore urbane”, che rendono la vita di tutti i giorni ancora più faticosa.

Uno strumento, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ha registrato le recenti temperature estreme della superficie terrestre relativamente ad alcune città europee, tra cui Milano, Parigi e Praga. Sebbene queste immagini offrano poca consolazione diretta per coloro che affrontano giornate con caldo estremo, sono d’ausilio in quanto forniscono informazioni geospaziali per mitigare gli effetti delle ondate di caldo in futuro attraverso la pianificazione e la gestione delle risorse idriche in modo più efficiente.

Per l’ESA, questo particolare strumento, chiamato ECOSTRESS e di proprietà del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, è importante perché sta aiutando nello sviluppo di un nuovo satellite Copernicus Sentinel: la missione Land Surface Temperature Monitoring (LSTM).

L’ESA sta utilizzando lo strumento per simulare i dati che verranno alla fine restituiti da LSTM, che fornirà misurazioni sistematiche della temperatura della superficie terrestre, promettendo di essere un punto di svolta per gli urbanisti e gli agricoltori, ad esempio.

Entrambe le agenzie spaziali stanno lavorando a stretto contatto per sfruttare al massimo le due missioni in modo sinergico, inclusa la missione Surface Biology and Geology del JPL. In effetti, questa collaborazione fa parte dell’obiettivo generale di lavorare insieme per guidare una risposta al cambiamento climatico: l’accordo quadro NASA-ESA per un partenariato strategico nella scienza del sistema terrestre, che è stato firmato di recente.

Il mondo si è già riscaldato di circa 1,1°C dall’inizio dell’era industriale e le temperature continueranno ad aumentare a meno che le emissioni di gas serra non vengano ridotte drasticamente. Le ondate di calore sembrano aumentare in frequenza, intensità e durata a causa del cambiamento climatico indotto dall’uomo. Giugno è stato un duro promemoria di ciò che è in serbo.

Per diversi giorni consecutivi a metà giugno, molte città europee hanno registrato temperature dell’aria superiori ai +40°C. L’Europa non è stata sola a soffrire questo giugno. Tokyo, in Giappone, ha registrato temperature dell’aria superiori a +35°C per 5 giorni consecutivi, rendendolo il peggior periodo di caldo registrato a giugno da quando sono iniziate le rilevazioni, nel 1875. Negli Stati Uniti, entro il 15 giugno, quasi un terzo della popolazione era interessato da una qualche forma di allerta per calore.

Le immagini della città pubblicate dall’ESA mostrano le temperature della superficie terrestre a Milano, Parigi e Praga il 18 giugno nel primo pomeriggio. Per fare un confronto, la visione più ampia della temperatura della superficie terrestre in gran parte dell’Europa (di seguito) è stata rilevata dalla missione Copernicus Sentinel-3 il 18 giugno, all’inizio della giornata.

La differenza, tuttavia, non riguarda proprio l’ora del giorno in cui l’immagine è stata catturata, ma l’importanza della differenza di risoluzione. Le immagini ECOSTRESS offrono molti più dettagli rispetto a quelli di Sentinel-3 ed è questo livello di dettaglio che verrà raggiunto dalla nuova missione Copernicus LSTM, aumentando la risoluzione spaziale di un fattore 400.

Vale la pena notare la differenza tra la temperatura dell’aria e la temperatura della superficie terrestre. La temperatura dell’aria, indicata nelle previsioni meteo giornaliere, è una misura di quanto è calda l’aria sopra il suolo. La temperatura della superficie terrestre invece è una misura di quanto calda si sentirebbe la superficie al tatto.

Gli scienziati monitorano la temperatura della superficie terrestre perché il calore che si innalza da questa influenza i pattern meteorologici e climatici. Queste misurazioni sono particolarmente importanti anche per gli agricoltori che valutano quanta acqua hanno bisogno le loro colture, e per gli urbanisti che cercano, ad esempio, di migliorare le strategie di mitigazione del calore.

Il calore estremo può essere fatale. Gli abitanti delle città sono particolarmente suscettibili a causa dell’effetto isola di calore urbano, che aumenta il calore rispetto alle campagne dove c’è più vegetazione. Le isole di calore urbane si hanno quando la copertura naturale del suolo, come la vegetazione, viene sostituita da dense concentrazioni di pavimentazione, edifici e altre superfici che assorbono e trattengono il calore.

Le immagini pubblicate dall’ESA mostrano chiaramente quanto era calda la superficie nei centri abitati delle città, ma mostrano anche chiaramente l’effetto di raffreddamento dei parchi, della vegetazione e dell’acqua.

Glynn Hulley, del JPL, ha dichiarato: “ECOSTRESS continua a rappresentare l’impatto del caldo estremo nelle città di tutto il mondo, comprese le recenti ondate di caldo che hanno infranto record sia in Europa che negli USA. Questi dati possono essere utilizzati per identificare gli hotspot, le regioni vulnerabili e valutare l’impatto del raffreddamento delle strategie di mitigazione del calore“.

Benjamin Koetz dell’ESA ha affermato: “Lo strumento si sta rivelando estremamente prezioso nell’aiutarci a sviluppare e preparare la missione LSTM europea, che offrirà dati sulla temperatura della superficie terrestre con una risoluzione simile, di 50 metri. Con lancio previsto verso la fine del decennio, l’obiettivo principale di LSTM è quello di rispondere alle esigenze degli agricoltori europei di rendere la produzione agricola più sostenibile all’aumentare della carenza d’acqua. Tuttavia, è evidente che stiamo tutti vivendo più ondate di caldo e LSTM sarà anche importante per aiutare le autorità ad affrontare il grave problema delle isole di calore urbane monitorando i microclimi delle città“.