Misteriosa malattia fa 3 morti in Tanzania: 13 casi negativi a virus noti

Una misteriosa malattia sta creando preoccupazione in Tanzania. Nella regione di Lindi, nel Sud-Est del Paese, 13 persone si sono ammalate e tre sono morte. I sintomi della malattia comprendono sanguinamento dal naso, febbre alta, forte emicrania e spossatezza. Il governo ha inviato un'equipe medico-sanitaria per indagare e per prendere provvedimenti.