Domenica nera per la montagna: morti due escursionisti e un cane, ferita una donna

Voleva solo recuperare il suo cane, un Husky, ma ha trovato la morte. E’ accaduto in Abruzzo, sulla Maiella, dove un grave incidente di montagna si è verificato nel pomeriggio di oggi sul versante chietino, in località Cime Murelle di Pretoro. Un escursionista di 36 anni di Montesilvano, Marco Ferretti, è morto dopo essere precipitato per alcuni metri. Sul posto gli uomini del 118 arrivati ​​con l’elisoccorso hanno potuto solo constatare il decesso. Il corpo dell’uomo è stato portato all’obitorio dell’ospedale Ss Annunziata di Chieti. La sua intenzione era quella di recuperare il suo husky precipitato durante una passeggiata in montagna ma nel tentativo, fallito, ha fatto un volo tremendo, di circa 15 metri, ed è morto. Anche l’animale, gravemente ferito, è successivo deceduto.

L’escursionista, di cui al momento non si conosce le generalità, era con la fidanzata e con il cane. Erano partiti dal Rifugio Pomilio a Pretoro, ma quando si sono trovati lungo il sentiero che si trova sotto l’anfiteatro delle Murelle, nel tratto di passaggio obbligato, dove è presente un cavetto di acciaio di sicurezza, perché si trova sopra un salto di roccia pericoloso sul lato sinistro, il ragazzo, per recuperare l’husky caduto, è precipitato giù. Il giovane è finito nella scarpata. Subito sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico regionale, con i sanitari del 118, a bordo dell’elicottero che è decollato dall’aeroporto di Pescara. Contemporaneamente sono partite anche due squadre di terra del Soccorso Alpino di Penne e Chieti. Purtroppo giunti sul posto i sanitari hanno constatato che per l’escursionista non c’era più niente da fare. Vani i tentativi di rianimarlo. La salma è stata trasportata all’ospedale di Pescara. Il Soccorso Alpino ha recuperato anche l’husky, trasportato in aeroporto per essere visitato dai veterinari: ma è morto.

Alpinista precipita dal Monte Civetta e muore

Un alpinista è deceduto dopo essere precipitato sul massiccio del Monte Civetta, nelle Dolomiti bellunesi. L’allarme è scattato poco prima delle 14, quando la Centrale del Suem 118 è stata contattata dal gestore di un vicino rifugio, avvertito da un escursionista che aveva visto precipitare una persona dalla Ferrata Alleghesi. Sul posto è intervenuto l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, che ha individuato il corpo e lo ha recuperato. La salma è stata trafserita alla camera mortuaria di Forno di Zoldo, in provincia di Belluno.

Alpinista ferita e soccorsa sul Monviso

Intervento del Soccorso Alpino sul Monviso per una alpinista rimasta ferita dopo una caduta lungo la parete Est. E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 9,30. La donna ha riportato ferite e lesioni in diverse parti del corpo. L’incidente è avvenuto nella zona dei Torrioni di Saint Robert, a circa 3500 metri di altitudine. Sono stati altri alpinisti a osare l’allarme. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che a un primo sorvolo ha registrato notevoli turbolenze in parete. Si è quindi deciso di fare campo base al Pian della Regina, scaricando materiale dall’eliambulanza per alleggerirla. Un secondo sorvolo è stato possibile sbarcare al verricello il tecnico del Soccorso alpino che ha stabilizzato l’infortunata e ha gestito il suo imbarco a bordo per il ricovero in ospedale con un codice giallo per politrauma.

Escursionisti in difficoltà salvati in Valgrande

Escursionisti in difficoltà all’Alpe Vald nel parco nazionale della Valgrande in provincia del Verbano Cusio Ossola. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi a quasi 1.400 metri di quota a monte di Santa Maria Maggiore. Un gruppo di escursionisti che avevano lanciato l’allarme è stato recuperato con diversi voli dall’elicottero dei vigili del fuoco giunto da Malpensa. Una volta portati a terra, sono stati accompagnati al centro del Fondo di Santa Maria Maggiore dove era stato allestito il campo base.