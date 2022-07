Fa caldo anche sul Monte Rosa, zero termico a 4800 metri

Fa caldo anche sulle cime più alte delle Alpi: questa mattina alle 08:30, sul Monte Rosa, ai 4.554 metri della Capanna Margherita, si registravano già +1,9°C e alle 18 di ieri +3°C. La quota dello zero termico in questi giorni ha pochi precedenti: nel massiccio, sul versante della Valle d'Aosta, la quota dello zero termico ha raggiunto i 4.800 metri. Solo fino a pochi anni fa la quota estiva era stabile a 3.200-3.500 metri, al di sopra dei quali si trovava la zona delle nevi perenni e dei ghiacciai.