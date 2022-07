La NASA ha completato i prossimi passi della missione Artemis 1, installando il manichino per la raccolta dati, Commander Moonikin Campos, all'interno della capsula Orion, che verrà lanciata verso la Luna in cima a un megarazzo nuovo di zecca. Il team Exploration Ground Systems della NASA ha annunciato che Campos è stato installato con successo nella capsula, che si trova in cima al razzo Space Launch System (SLS) per la missione Artemis 1. Il decollo è attualmente previsto per il 29 agosto.