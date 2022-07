Morsi di squalo e fattori di rischio: dall'ambiente all'attività che si svolge

L'Australian Shark-Incident Database (ASID) di Taronga descrive più di 1000 interazioni uomo-squalo che si sono verificate in Australia negli ultimi 230 anni. Scienziati e analisti possono accedere al database in questione per identificare schemi e collegamenti tra morsi di squalo e fattori ambientali, biologici o sociali. Ciò aiuterà gli ambientalisti, le autorità e il pubblico a determinare le condizioni che incidono sul rischio di essere morsi da uno squalo e a prendere decisioni informate durante l'attuazione o la selezione delle misure di mitigazione.

Questo record di incidenti con gli squali - precedentemente noto come Australian Shark Attack File - è stato fondato da John West negli anni '80 ed è stato mantenuto dalla Taronga Conservation Society Australia dal 1984. Questi dati, curati dagli esperti di squali di Taronga, sono stati ottenuti utilizzando questionari completati da vittime o testimoni di morsi di squalo, resoconti dei media e informazioni fornite dai dipartimenti della pesca statali e territoriali. Recentemente, il set di dati è stato standardizzato dai ricercatori della Flinders University e di Taronga. "Set di dati così lunghi e completi sono rari nel mondo delle scienze marine, con la maggior parte dei dati raccolti in brevi periodi di tempo, limitando la comprensione di modelli e processi più ampi in gioco", afferma la dott.ssa Phoebe Meagher di Taronga, curatrice del database. “Condividere questi dati in modo anonimizzato e sottoposto a revisione paritaria significa che possiamo imparare da questi tragici eventi e come garantire un oceano condiviso per squali e persone. Anche le nuove opportunità per massimizzare l'impatto di questi dati, in particolare sui modelli climatici a lungo termine e sul comportamento degli squali, sono una possibilità entusiasmante", aggiunge Meagher.

Il database include la posizione geografica dell'incidente, le condizioni meteorologiche, lo stato di guarigione della vittima, l'attività che si stava svolgendo al momento del morso (come il surf o la navigazione), le specie di squali e il momento dell'incidente, sebbene tutte le informazioni che possano aiutare a identificare le persone siano state rimosse. Un documento che descrive i dati è stato recentemente pubblicato su Nature's Scientific Data .

“Incredibilmente, questi dati potrebbero essere utilizzati per ottimizzare la progettazione di misure di mitigazione. Ad esempio, i dispositivi di deterrenza degli squali attualmente in fase di sviluppo possono avere la priorità per l'integrazione in mute o tavole da surf per ridurre la gravità delle lesioni e le vittime", afferma l'autrice principale e ricercatrice sui morsi di squalo, Madeline Riley, della Flinders University. Le potenziali cause dietro l'aumento dei morsi di squalo in Australia non sono ancora chiare. "A livello globale e in Australia, i morsi di squalo sugli esseri umani sono aumentati costantemente negli ultimi decenni", ha affermato il professor Charlie Huveneers della Flinders University. “Tuttavia, questo aumento non sta accadendo ovunque, con i morsi di squalo che diminuiscono in alcune regioni e rimangono stabili in altre. Ciò riflette l'elevata variabilità del rischio di essere morsi da uno squalo". “È improbabile che sia collegato a un solo fattore e una combinazione di ragioni probabilmente contribuisce all'aumento del numero di morsi di squalo, inclusa una popolazione umana in crescita che trascorre più tempo svolgendo attività acquatiche e recuperando popolazioni di squali o cambiamenti nella presenza di squali lungo il costa”, aggiunge Huveneers.

Anche le variazioni ambientali e dell'habitat, come il cambiamento della temperatura dell'acqua, la ridistribuzione delle prede e il cambiamento climatico, contribuiscono potenzialmente ai cambiamenti nel numero di morsi di squalo e all'aumento degli eventi in alcune regioni. Oltre ad aiutare le persone a prevedere la probabilità di un morso di squalo, ASID potrebbe anche aiutare i responsabili politici e i ricreatori oceanici a prendere decisioni informate quando selezionano e implementano le misure di mitigazione del morso di squalo più appropriate.

Ad esempio, valutando l'attività più comune al momento di un morso di squalo, come surf, nuoto, immersioni, le strategie di mitigazione possono essere focalizzate su attività ad alto rischio specifiche di una regione. Gli analisti possono anche utilizzare i dati per valutare i cambiamenti a lungo termine nella distribuzione delle specie risultanti da fenomeni come il cambiamento climatico.

Il dottor Vic Peddemors, scienziato esperto di squali presso il Dipartimento delle industrie primarie del NSW, ha spiegato come il database può fornire vantaggi diretti alle autorità responsabili della sicurezza dei bagnanti. "Consentire l'accesso a un database standardizzato di interazioni squalo-uomo permettela determinazione continua delle loro tendenze e lo sviluppo di potenziali misure di mitigazione del rischio di squali, come quelle implementate dal governo del NSW nel nuovo programma di gestione degli squali da 85 milioni di dollari".

