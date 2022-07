Mummia egizia incinta: trovati segni di tumore nel cranio

Le ultime immagini ottenute con i raggi x e la tomografia assiale computerizzata hanno rivelato la presenza di deformità di alcune ossa craniofacciali, anche dietro l'occhio sinistro. I ricercatori sono convinti che questi segni siano compatibili con quelli di un tumore che colpisce naso e gola e che risulta particolarmente diffuso in Africa e nell'Asia orientale. Studiarlo in una mummia così antica, risalente a un'epoca in cui non c'erano fattori di rischio come il fumo di sigaretta o i superalcolici, potrà aiutare a comprendere meglio i meccanismi alla base della malattia.