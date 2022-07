Nadal si ritira da Wimbledon: “non posso rischiare la mia salute”

MeteoWeb

Niente semifinale per Rafael Nadal a Wimbledon. Il tennista spagnolo ha annunciato il suo ritiro dal torneo a causa di un infortunio ai muscoli addominali. “Ci ho pensato molto – ha detto in una conferenza stampa – ma non ha senso giocare. Credo che non posso continuare a giocare con questo dolore“.

L’infortunio riguarda la zona degli addominali e secondo i media spagnoli si tratterebbe di una lesione di 7 millimetri. “Ho uno strappo addominale e il mio infortunio potrebbe solo peggiorare – ha detto ancora Nadal – e ho preso la decisione che vi ho appena detto perche’ in queste condizioni per me sarebbe impossibile vincere qualsiasi incontro. E poi non posso rischiare di rimanere fermo per due o tre mesi. Per me e’ stata una decisione difficile, e’ dura, ma devo conviverci. Pero’ sono molto triste, e non aggiungo altro”.

Lo spagnolo avrebbe dovuto giocare domani la semifinale contro Kyrgios, che cosi’ si qualifica direttamente per la finale. Il maiorchino ha anche svelato di soffrire del problema agli addominali già da una settimana e di essere stato orgoglioso di aver concluso ieri il match con Fritz. “Sono triste – ha aggiunto il 36enne campione spagnolo – ma penso di aver fatto la cosa giusta nel continuare a giocare la partita contro Fritz perche’ ho vinto“. Nadal cosi’ rinuncia al tentativo di vincere il Grande Slam dopo le vittorie agli Australian Open e al Roland Garros.

“Sarò fuori 3-4 settimane, questo è il periodo per questi infortuni – ha proseguito – Posso continuare a giocare, ma non ora. Penso che tra una settimana potrò riprendere ad allenarmi, non al servizio ma a fondo campo. Poi provera’ a rispettare il calendario che avevo in mente”.