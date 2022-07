Ma come, non doveva "non piovere fino a settembre"? Così leggevamo sull'autorevole Corriere della Sera 4 giorni fa : eppure le piogge sono arrivate, sparse a macchia di leopardo ma in tutt'Italia, già oggi pomeriggio con temporali sparsi dalle Dolomiti al Pollino. I temporali odierni sono stati provocati da uno spiffero d'aria fresca proveniente dai Balcani che ha alimentato locali nubifragi sulle Alpi orientali, intorno al Lago di Garda, sulle Dolomiti e al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, ma anche nelle zone interne dell'Appennino, nell'alta Toscana, sulle Marche fin nei litorali, in Campania, Basilicata e persino in Calabria sul Pollino e nel catanzarese.