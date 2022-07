Giove è sempre uno spettacolo mozzafiato, anche se visto di lato in dati non elaborati. Gli astronomi stanno esaminando i nuovi dati del James Webb Space Telescope (soprannominato Webb o JWST) in una corsa continua per individuare galassie sempre più lontane. Intanto, l'osservatorio continua a studiare moltissimi oggetti più vicini a casa.

Tra i bersagli di queste osservazioni c'è Giove. La NASA ha rilasciato una manciata di prime immagini JWST dell'enorme pianeta il 14 luglio, ma il telescopio ha continuato a osservarlo grazie a un programma inteso a dimostrare il potenziale di JWST di studiare il nostro Sistema Solare e l'universo lontano.

Il potenziale è mostrato in un'immagine grezza scattata dallo strumento Near Infrared Camera (NIRCam) del telescopio il 27 luglio 2022, che mette in evidenza la massiccia tempesta di Giove, la famosa Grande Macchia Rossa, così come le bande nell'atmosfera del pianeta. L'immagine, insieme alle altre osservazioni di Webb, è progettata per aiutare gli scienziati a comprendere l'atmosfera, allo scopo di caratterizzarne la struttura termica e gli strati, oltre a studiare fenomeni come i venti e le aurore.

Per creare la nuova immagine, NIRCam ha osservato Giove per quasi 11 minuti usando quello che gli scienziati chiamano il filtro F212N, che osserva la luce che ha una lunghezza d'onda di 2,12 micron, circa la lunghezza di un batterio comune. Il filtro si è guadagnato il suo posto nell'osservatorio perché gli scienziati possono utilizzare i suoi dati per studiare l'idrogeno molecolare.

Secondo un programma preliminare pubblicato dallo Space Telescope Science Institute nel Maryland, che gestisce il JWST, gli obiettivi dell'osservatorio per la prossima settimana includono la luna vulcanica di Giove Io, il grande asteroide Hygeia e i resti della supernova Cassiopeia A.