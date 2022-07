MeteoWeb

Nuova ondata di caldo in arrivo in Spagna: il Paese iberico potrebbe affrontare nei prossimi giorni il secondo evento di questo tipo nel 2022 (dopo quello di giugno): lo ha reso noto l’Agenzia Statale di Meteorologia (Aemet) attraverso un video del portavoce Ruben del Campo. Secondo il meteorologo, temperature “molto alte“, con massime superiori ai +35°C, potrebbero registrarsi in diverse zone del Paese a partire da sabato. Possibili anche minime elevate che determineranno “notti tropicali“.