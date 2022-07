Gli obiettivi globali per l'ipertensione possono ridurre i decessi per malattie cardiovascolari

Tra 76 milioni e 130 milioni di decessi per malattie cardiovascolari potrebbero essere evitati a livello globale tra il 2022 e il 2050 se si raggiungessero gli obiettivi di ipertensione globale dell'80% sottoposti a screening, l'80% che riceve un trattamento e l'80% che raggiunge i livelli di pressione sanguigna basati sulle linee guida, secondo uno studio di modellizzazione in Medicina della Natura. La pressione alta (ipertensione) è il principale fattore di rischio modificabile per le malattie cardiovascolari (CVD) e la mortalità associata. Esistono interventi economicamente vantaggiosi per la prevenzione e la gestione; tuttavia, il loro ampliamento a livello nazionale e globale non è stata una priorità politica in molti paesi.

Sarah Pickersgill e colleghi propongono che i paesi adottino un obiettivo 80-80-80 per le politiche nazionali sull'ipertensione: l'80% delle persone con ipertensione è sottoposto a screening e consapevole della propria diagnosi; all'80% di coloro che ne sono a conoscenza viene prescritta una cura; e l'80% di quelli in trattamento ha raggiunto i livelli di pressione sanguigna raccomandati specificati dalle linee guida. Gli autori hanno modellato l'impatto di tre scenari di controllo dell'ipertensione in 182 paesi nel contesto di questi obiettivi: business as usual (senza ulteriori tentativi di aumentare la diagnosi e il trattamento); progresso (il progresso corrisponde a paesi storicamente con buoni risultati); e aspirazionale (il progresso è più rapido rispetto ai paesi storicamente con buoni risultati). Il team ha stimato che entro il 2050 una fetta che va dal 4 al 7% (76–130 milioni) dei decessi per tutte le cause potrebbe essere evitato rispettivamente negli scenari progressivi e aspirazionali. I maggiori guadagni si realizzerebbero nei paesi più poveri, dove la copertura dell'intervento sull'ipertensione è attualmente bassa. La maggior parte dei paesi sarebbe in grado di raggiungere un obiettivo 80-80-80 entro il 2040 nello scenario ambizioso.