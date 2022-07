Arrivato nuovamente in anticipo, oggi è l'Earth Overshoot Day 2022, il giorno in cui il mondo ha esaurito tutte le risorse naturali che genera nel corso dell'anno. Secondo i calcoli del Global Footprint Network questa fata fatidica è giunta in anticipo rispetto al 2021 e segna il più grande deficit ecologico da quando il mondo è entrato nel sovrasfruttamento delle risorse, all'inizio degli anni '70.