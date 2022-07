Ondata di caldo nel Nord America del giugno 2021: i ruoli della circolazione atmosferica e del riscaldamento globale

Il 19 luglio 2022 è stata la giornata più calda mai registrata nel Regno Unito, con temperature che hanno superato i +40°C. Il caldo continua oggi in Europa, così come negli Stati Uniti, dove più di un terzo del paese è sotto allerta per il caldo. A fine giungo 2021, quasi 1.500 persone sono morte durante un'ondata di caldo che ha più che raddoppiato le temperature medie negli Stati Uniti e in Canada.

Le temperature continueranno ad aumentare, portando a eventi di caldo estremo più frequenti? Sì, secondo l'ultima analisi dei modelli di circolazione atmosferica e delle emissioni causate dall'uomo che hanno portato all'ondata di caldo del 2021 in Nord America. I risultati dello studio , pubblicati oggi sulla rivista Advances in Atmospheric Sciences, potrebbero anche spiegare l'attuale ondata di caldo nel Regno Unito.

Il team di ricerca ha scoperto che i gas serra sono la ragione principale dell'aumento delle temperature in passato e probabilmente continueranno a essere il principale fattore contribuente, con le simulazioni che mostrano che gli eventi di ondata di caldo estremo aumenteranno di oltre il 30% nei prossimi anni. Quasi due terzi di questa maggiore probabilità è il risultato dei gas serra, secondo lo studio.

"Un'ondata di caldo straordinaria e senza precedenti ha colpito il Nord America occidentale alla fine di giugno del 2021, provocando centinaia di morti e una massiccia morte di creature marine al largo della costa, nonché orribili incendi. In questo articolo, abbiamo studiato i processi fisici della variabilità interna, come i modelli di circolazione atmosferica, e il forcing esterno, come i gas serra antropogenici", ha affermato il co-autore Chunzai Wang, ricercatore nel Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory e capo dello State Key Laboratory of Tropical Oceanography presso il South China Sea Institute of Oceanology dell’Accademia cinese delle Scienze (CAS).

I modelli di circolazione atmosferica descrivono come l'aria scorre e influenza le temperature dell'aria in superficie sul pianeta, che possono entrambe cambiare in base al riscaldamento naturale del Sole e alla variabilità interna atmosferica, nonché alla rotazione della Terra. Queste configurazioni sono responsabili del meteo quotidiano, nonché dei pattern a lungo termine. Utilizzando dati osservazionali e modelli climatici, i ricercatori hanno identificato che tre modelli di circolazione atmosferica si sono verificati contemporaneamente durante l'ondata di caldo del 2021: il modello del Pacifico settentrionale, il modello artico-pacifico del Canada e il modello del Nord America.

"Il modello del Pacifico settentrionale e il modello artico-pacifico del Canada si sono verificati in concomitanza con lo sviluppo e le fasi mature dell'ondata di caldo, mentre il modello del Nord America ha coinciso con il decadimento e i movimenti verso est dell'ondata di caldo", ha detto Wang. "Ciò suggerisce che l'ondata di caldo ha avuto origine dal Pacifico settentrionale e dall'Artico, mentre il modello del Nord America ha accompagnato fuori l'ondata di caldo".

Ma i modelli di circolazione atmosferica possono coesistere senza innescare un'ondata di caldo estremo, quindi quanto l'evento del 2021 è stato influenzato dalle attività umane? Wang e il team hanno utilizzato modelli curati, testati e valutati a livello internazionale dal Programma di ricerca sul clima mondiale, in particolare i modelli CMIP6. "Dai modelli CMIP6, abbiamo scoperto che è probabile che il riscaldamento globale associato ai gas serra influenzi queste tre variabilità del modello di circolazione atmosferica, che, a loro volta, hanno portato a un evento di ondata di caldo più estremo", ha affermato Wang. "Se non vengono prese misure appropriate, la probabilità che si verifichino ondate di caldo estremo aumenterà e avrà un ulteriore impatto sull'equilibrio ecologico, nonché sullo sviluppo sociale ed economico sostenibile".