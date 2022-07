Ondata di caldo anche in Polonia: fino a +38°C

L'ondata di caldo in atto in Europa ha fatto sentire i suoi effetti anche in Polonia. Ieri, giovedì 21 luglio, Kornik, nella regione di Poznan, ha registrato una temperatura di +37,9°C, mentre a Breslavia i termometri hanno segnato +37,4°C. Oggi il caldo si sta spostando verso il settore orientale del Paese.