Ondata di caldo in Europa: è il giorno più caldo in assoluto in Galles

Il Galles ha provvisoriamente registrato la sua giornata più calda di sempre con la colonnina di mercurio che ha raggiunto i +35,3°C a Gogerddan, nella contea centrale di Ceredigion. Il Met Office, il servizio meteorologico britannico, ha annunciato la notizia su Twitter, dicendo che la temperatura registrata oggi batte il record precedente di +35,2°C registrato all'Hawarden Bridge di Flintshire il 2 agosto 1990.

Il nuovo record provvisorio in Galles è ancora lontano dal record del Regno Unito di +38,7°C stabilito a Cambridge nel 2019. Ma i meteorologi affermano che questa ondata di caldo potrebbe spingere il mercurio a livelli record oggi e domani in Galles, come in tutto il Regno Unito.

Infatti, in tutto il Paese è stata dichiarata un'emergenza nazionale a causa del caldo. Per la prima volta, il Met Office ha emesso un’allerta rossa per caldo estremo - che copre gran parte dell'Inghilterra tra cui Londra, Manchester, Birmingham e York oggi e domani - con le temperature che potrebbero raggiungere i +41°C!

Alcuni treni sono stati cancellati a causa dell'aumento delle temperature, con Network Rail che afferma che in casi gravi i binari potrebbero piegarsi a causa del caldo estremo. Le allerte per caldo estremo color ambra del Met Office, che coprono l'intero Galles, saranno attivi fino a martedì sera. Le autorità avvertono anche dei pericoli per la salute, invitando i cittadini a prendere sul serio le allerte.