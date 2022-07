Ondata di caldo nel Regno Unito: si riunisce il comitato d'emergenza COBRA

Fino a martedì il Regno Unito è interessato da un'allerta meteo ambra per la previsione di temperature fino a +40°C. Se confermata, sarà la temperatura più alta mai registrata nel Paese: la situazione eccezionale ha portato a una riunione del Cobra (Cabinet Office Briefing Rooms), il comitato di coordinamento e strategia del governo britannico istituito per rispondere a una crisi nazionale o regionale. Downing Street ha spiegato che la riunione convocata per l'emergenza sarà presieduta da Kit Malthouse. Il portavoce del primo ministro ha affermato che la riunione è stata convocata per prepararsi a temperature potenzialmente record, spiegando che una serie di misure di emergenza sono già state previste o sono pronte per essere attuate. Tra queste, la sospensione delle attività fisiche nelle scuole per proteggere alunni e insegnanti dal caldo estremo dando ''priorità alla sicurezza e al benessere''.