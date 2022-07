È di 679 il bilancio delle morti attribuibili alle alte temperature registrate in seguito all'ondata di caldo che ha investito la Spagna a partire dallo scorso 10 luglio: lo riporta l'agenzia di stampa Efe, in base ai dati dell'Istituto di Salute Pubblica Carlos III. La cifra è salita dopo che sono state aggiunte le morti notificate domenica 17 luglio.