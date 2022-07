Ondata di caldo in Spagna: aumenta il bilancio dei morti

Aumenta il numero delle vittime che le autorità spagnole attribuiscono all’ondata di caldo che sta investendo il Paese da domenica 10 luglio. Secondo quanto segnalano i media iberici in base ai dati dell'Istituto Carlos III di Madrid, 84 persone sono morte per cause attribuibili all’eccesso di temperatura nei primi tre giorni dell'ondata di caldo.