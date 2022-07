Ondata di caldo opprimente negli USA: 2 morti, battuti record a Boston e Providence

Boston ha battuto il record giornaliero di temperatura elevata domenica e New York e Philadelphia potrebbero seguire l'esempio: un'ondata di caldo opprimente si è intensificata nel Nord/Est degli USA, provocando almeno 2 decessi legati al caldo durante il fine settimana. Più di 85 milioni di americani hanno dovuto affrontare un'ondata di calore domenica, dalle pianure meridionali al Nord/Est, secondo il National Weather Service .

A New York City , l'ufficio del medico legale ha confermato che una persona è morta sabato a causa dell'esposizione al calore: la persona aveva malattie cardiache ed enfisema, che hanno contribuito alla morte, ha riferito l'ufficio.

In Pennsylvania, un uomo di 73 anni è morto giovedì per complicazioni legate al caldo, ha riferito NBC Philadelphia, in un periodo di temperature superiori a +32°C.