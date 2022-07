Ondata di calore a Venezia: l’avviso della Protezione Civile

MeteoWeb

Sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav, la Protezione civile del Comune di Venezia ha lanciato un avviso per un’ondata di calore, per caldo e forte umidità. Per il quarto giorno consecutivo si registra un disagio intenso. La qualità dell’aria sarà buona-discreta nelle zone costiere, scadente nelle aree pianeggianti, pedemontane e montane. Il disagio fisico intenso proseguirà anche nella giornata di domani, lunedì 4 luglio.