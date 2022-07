ONU: il 15 novembre la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi

MeteoWeb

Le Nazioni Unite prevedono che la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi il 15 novembre: secondo il report ONU, l’India supererà la Cina come Paese più popoloso nel 2023. Il raggiungimento di questa cifra “è un promemoria della nostra responsabilità condivisa di prenderci cura del nostro pianeta e un momento per riflettere su dove ancora non riusciamo a rispettare i nostri impegni reciproci“, ha affermato il segretario generale Antonio Guterres.

Secondo la previsione del Dipartimento per gli affari economici e sociali dell’ONU, la popolazione mondiale sta crescendo al ritmo più lento dal 1950. Dovrebbe raggiungere 8,5 miliardi nel 2030 e 9,7 miliardi nel 2050, con un picco di circa 10,4 miliardi di persone negli anni ’80 del 2000 prima di stabilizzarsi a quel livello fino al 2100. Nonostante il netto calo dei tassi di natalità in diversi Paesi in via di sviluppo, oltre la metà dell’aumento previsto della popolazione mondiale nei prossimi decenni sarà concentrato in Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippine e Tanzania.