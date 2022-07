Samantha Cristoforetti completa la sua prima passeggiata spaziale: 7 ore al lavoro fra le stelle

Le operazioni di rientro nell’ISS sono iniziate intorno alle 23:30 (ora italiana). I due astronauti avevano lasciato l’avamposto spaziale poco prima delle 17, con circa 50 minuti di ritardo rispetto all’orario programmato a causa di alcune procedure di preparazione che hanno richiesto più tempo del previsto. Il centro di controllo di Mosca ha deciso di interrompere l’EVA con un'ora di anticipo. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, legati all'autonomia delle batterie che alimentano i sistemi di sostentamento delle tute dei due astronauti. Si è preferito così rinunciare all'ultima delle operazioni in programma per garantire ai due protagonisti dell'attività extra-veicolare il tempo necessario per rientrare in sicurezza all'interno della ISS. I due astronauti hanno chiuso il portellone della ISS alle 23:55 italiane.