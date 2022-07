Fiordi e ghiacciai: la Patagonia e le isole Falkland viste dallo Spazio | FOTO

La missione Copernicus Sentinel-3 ha catturato questa straordinaria vista grandangolare della Patagonia nella punta meridionale del Sud America, come pure delle isole Falkland (Islas Malvinas). Con una copertura in superficie di circa 673.000 km quadrati, la Patagonia si divide tra Argentina e Cile. La regione comprende la sezione meridionale della catena montuosa delle Ande, con laghi, fiordi, foreste pluviali e ghiacciai a ovest, e deserti e altipiani a est.

Le isole Falkland sono visibili all’estrema destra dell’immagine. Queste isole si trovano nell’Oceano Atlantico Meridionale, circa 600 km a est della Patagonia. Le Falkland sono formate da due isole principali, West Falkland e East Falkland, che sono separate dallo Stretto delle Falkland, un canale largo in media circa 20 km.

Le vorticose aree colorate di blu e verde sono fioriture di fitoplancton densamente concentrate. Questi organismi microscopici prosperano nelle acque fresche e ricche di nutrienti che scorrono tra la costa dell’Argentina meridionale e le isole Falkland. I nutrienti trasportati dai fiumi favoriscono la crescita del fitoplancton, che spiegherebbe la presenza di plancton che abbraccia la costa del Sud America nell’immagine, come pure la polvere trasportata dalla Patagonia al largo, che viene poi distribuita sulla superficie dell’oceano dai forti venti occidentali.

In primavera e in estate, popolazioni di alghe dell’Atlantico Meridionale esplodono spesso in enormi fioriture – che galleggiano con le vorticose correnti oceaniche.