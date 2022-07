Google di Doogle per il Pétanque, il popolare gioco francese

Il Doodle di Google interattivo di oggi celebra Pétanque , un gioco all'aperto francese praticato in tutto il mondo. Basta fare clic sul Doodle per giocare una partita casuale o sfidare gli amici.

Molto prima che la bocce diventassero l'attività pomeridiana preferita della Francia, gli antichi greci giocavano lanciando pietre piatte e poi palline di pietra. Dopo aver modificato il gioco aggiungendo una palla bersaglio, soldati e marinai dell'antica Roma portarono il gioco in Francia. Il moderno gioco delle bocce è nato nel 1907 in Provenza, in Francia, quando il proprietario di un bar locale ha modificato le regole per accogliere un giocatore i cui reumatismi gli impedivano di correre. Con una lunghezza del campo ridotta e un lancio fermo, il Pétanque si è diffuso rapidamente in tutto il Paese.