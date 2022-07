Il petrolio russo, evitato in Europa, sta inondando il Medio Oriente

Le enormi esportazioni russe di diesel e altri prodotti combustibili che vengono evitate da molti Paesi in Europa si stanno rapidamente dirigendo verso una nuova destinazione: il Medio Oriente.

I flussi verso il Medio Oriente dalla Russia sono aumentati ogni mese da febbraio, quando è iniziata la guerra in Ucraina. Hanno raggiunto i 155.000 barili al giorno a giugno, secondo i dati di Vortexa Ltd. come riporta Bloomberg. Per contro, le importazioni europee sono scese del 30% nello stesso periodo.

Sebbene le spedizioni in Medio Oriente non siano nuove, prosegue Bllomberg, i flussi mostrano come la guerra stia sconvolgendo rotte commerciali consolidate e creando opportunità per i trader. Gli Stati Uniti hanno già vietato i combustibili petroliferi russi e molte aziende europee si stanno auto-sanzionando. L'Unione Europea e il Regno Unito vieteranno le importazioni via mare dalla Russia.

"Mentre ci avviciniamo alla fine dell'anno, il flusso potrebbe aumentare," ha affermato Jonathan Leitch, analista petrolifero di Turner, Mason & Co., riferendosi ai carburanti di tipo diesel. È probabile che l'assicurazione marittima sovrana, principalmente dalla Russia, sarà resa disponibile per coprire tali spedizioni di prodotti petroliferi, ha affermato.

La maggior parte delle importazioni del Medio Oriente dalla Russia sono di olio combustibile, un residuo del processo di raffinazione e spesso utilizzato nella produzione di energia e nel trasporto marittimo. Includono anche carburanti di tipo benzina, jet e diesel, oltre a prodotti meno conosciuti, come mostrano i dati Vortexa.

Le importazioni di prodotti petroliferi del Medio Oriente dalla Russia il mese scorso hanno raggiunto il livello più alto almeno dall'inizio del 2016, riporta Bloomberg. Ben più di un terzo è andato al centro di scambio e stoccaggio di petrolio di Fujairah.

Tenere traccia di ciò che accade al carburante di origine russa una volta scaricato a Fujairah non è facile, secondo Koen Wessels, analista senior di prodotti petroliferi presso Energy Aspects Ltd. Dopo essere entrato in un serbatoio, può essere miscelato con altro petrolio, rendendo difficile rintracciare le molecole russe, ha evidenziato.

Wessels ha affermato che è probabile che i flussi russi verso il Medio Oriente continueranno per ora. Spiega però che probabilmente alla fine rallenteranno a causa delle future restrizioni legate all'assicurazione marittima, poiché la Russia a quel punto dipenderà principalmente dalla propria flotta per spostare i carichi.

Le importazioni dal Medio Oriente dalla Russia sono in procinto di superare il record di giugno, con arrivi che hanno superato i 220.000 barili al giorno dall'1 all'11 luglio, secondo i dati Vortexa riportati da Bloomberg. Tuttavia, rappresentano una piccola parte delle esportazioni totali di prodotti petroliferi della Russia. Sono anche lontane dal compensare il calo delle importazioni europee dal Paese, che sono scese di oltre mezzo milione di barili al giorno tra febbraio e giugno.

Secondo Leitch, guardando al futuro, il commercio non autorizzato di carburante diesel coinvolgerà carichi russi diretti nel Golfo del Medio Oriente che verranno scaricati lì, e poi un'altra nave porterà in Europa diesel prodotto dal Medio Oriente. "Ci saranno anche aree grigie in cui probabilmente lo stesso prodotto può essere spostato in quel modo," ha affermato.