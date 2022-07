Piogge monsoniche in India: 179 morti per le inondazioni nello stato di Assam

MeteoWeb

E’ salito a 179 morti il bilancio, ancora non definitivo, delle inondazioni che si sono verificate dello stato di Assam in India a causa delle piogge monsoniche e di frane: lo hanno confermato le autorità statali. Il precedente bilancio riportava 89 vittime. “Circa 700.000 persone in 1.618 villaggi sono state colpite. Di queste, 278.000 si trovano in 413 campi di soccorso,” ha spiegato un portavoce dell’Assam State Disaster Management Authority (ASDMA), citato da Hindu. Nelle ultime 24 ore sono annegate altre 5 persone e altre 18 sono state uccise da smottamenti. Circa 138.000 case sono state parzialmente o completamente distrutte dalle inondazioni e oltre 47.100 ettari di terreni coltivati sono stati allagati.