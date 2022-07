Meteo Lombardia: possibili deboli rovesci sui rilievi orientali

MeteoWeb

“Persiste sull’Europa occidentale un esteso Promontorio, lievemente indebolito sul suo fianco orientale tra la serata di domenica e la giornata di lunedì per effetto dell’approfondimento di un’onda depressionaria in scorrimento sui Balcani che apporterà avvezione di aria più fresca dai quadranti orientali e possibili deboli rovesci sui rilievi orientali. Da metà della prossima settimana espansione di una robusta area anticiclonica sul Bacino del Mediterraneo e sensibile aumento dei valori massimi di temperatura“: queste le previsioni meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia.

Domani sereno nella notte, nel corso della mattinata e fino alle ore pomeridiane distribuzione irregolare di nubi a media quota, in dissolvimento in serata.

Precipitazioni: possibili molto deboli nel pomeriggio sui rilievi orientali.

Temperature: minime in rialzo, massime in calo. In pianura minime attorno a 23°C, massime a circa 31°C.

Zero termico: circa a 4000 metri.

Venti: in pianura moderati orientali, in montagna deboli da nord.