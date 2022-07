Meteo Lombardia: domani instabilità sui rilievi settentrionali

Domani in genere poco nuvoloso, con maggiori addensamenti sui rilievi nelle ore centrali.

Precipitazioni: rovesci sparsi o isolati temporali sui settori alpini e prealpini dalla tarda mattina e nel pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie, massime in rialzo. In pianura minime tra 21°C e 23°C, massime tra 33°C e 36°C.

Zero termico: in abbassamento, a 4000-4200 metri.

Venti: deboli di direzione variabile o a regime di brezza, con rinforzi da sudovest sul Pavese nel pomeriggio. Sulle cime Alpine deboli da nordovest.