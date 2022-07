Meteo Lombardia: pioggia su Alpi e Prealpi

"Un'area di alta pressione si estende dal Mediterraneo fino al Nord Italia, ma è parzialmente disturbata dal transito di una struttura depressionaria sull'Europa settentrionale in spostamento verso Balcani. Oggi e domani possibili rovesci o temporali isolati su Alpi e Prealpi, ma in pianura è atteso tempo prevalentemente soleggiato e stabile, con temperature in aumento e marcato disagio termico. Tra sabato e domenica afflusso di aria più fresca dai quadranti orientali: venti fino a moderati da est in pianura e temperature in lieve calo. Da lunedì nuovo consolidamento della struttura anticiclonica con tempo stabile": è quanto si legge nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia .

Domani sereno al mattino; dal pomeriggio in pianura e sull'Appennino velato, sulle Alpi e le cime Prealpine isolati addensamenti in dissoluzione solo parziale in serata.

Precipitazioni: isolati rovesci o temporali pomeridiani sulle Alpi.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime tra 21°C e 23°C, massime tra 35°C e 38°C.

Zero termico: attorno a 4200 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile al mattino, poi a tratti moderati da ovest al pomeriggio e da est in serata; in montagna da deboli a moderati, da nord ovest su Alpi e Prealpi e da sudovest sull'Appennino.

Altri fenomeni: marcato disagio termico in pianura.