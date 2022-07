Meteo Lombardia: lieve calo termico tra sabato e domenica

Domani in genere sereno o al più velato, con addensamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati temporali pomeridiani possibili sui rilievi Alpini e Prealpini orientali.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo in pianura. In pianura minime tra 22 e 25°C; massime tra 34 e 36°C.

Zero termico: attorno a 4300 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna in genere a regime di brezza ma in progressivo rinforzo da nordovest sulle cime Alpine e Prealpine.

Altri fenomeni: marcato disagio termico in pianura.