Previsioni Meteo Lombardia: nuovo aumento delle temperature da metà settimana

Domani sereno al mattino. Addensamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi nel pomeriggio. Velature in aumento da ovest in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in leggero calo, massime in lieve aumento. Minime tra 22 e 25°C; massime tra 34 e 37°C.

Zero termico: in aumento, fino a 5000 metri.

Venti: deboli orientali in pianura e Appennino; a regime di brezza nelle valli. Settentrionali sulle Alpi.

Altri fenomeni: disagio fisiologico per caldo.