Previsioni Meteo Lombardia: persiste il caldo, possibili temporali a ridosso dei rilievi alpini

"Un promontorio anticiclonico, con asse attualmente centrato ed esteso dal bacino del Mediterraneo al Nord-Europa, tenderà nei prossimi giorni a cedere per il transito di onde depressionarie atlantiche. Questa configurazione manterrà sulla regione giornate calde e per lo più poco nuvolose o velate in pianura, con addensamenti irregolari a ridosso dei rilievi": è quanto si legge nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia .

Domani inizialmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata addensamenti cumuliformi sui rilievi alpini e prealpini con velature da ovest a est.

Precipitazioni: nel pomeriggio brevi rovesci o temporali a ridosso dei rilievi alpini.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In Pianura minime tra 20 e 25°C; massime tra 35 e 38°C.

Zero termico: attorno ai 4800 metri.

Venti: in pianura e su Appennino deboli in prevalenza orientali, verso sera rinforzi a tratti da sud su pavese; sui rilievi alpini deboli da sudovest con rinforzi verso sera.