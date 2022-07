Previsioni Meteo Lombardia: possibile instabilità tra oggi e sabato

"Un promontorio anticiclonico, con asse esteso dal bacino del Mediterraneo al Nord-Europa, tenderà nei prossimi giorni a cedere per il transito di due onde depressionarie atlantiche: la prima tra oggi e domani, la seconda sabato 23. Successivamente, seppur in un contesto di lieve relativa incertezza, si assisterà ad una nuova temporanea fase di ripresa dell’area di alta pressione che dall’Africa risalirà al bacino del Mediterraneo e parte dell’Europa centrale, per poi cedere nuovamente con l'inizio della prossima settimana. Queste configurazioni sinottiche manterranno sulla regione giornate calde, per lo più poco nuvolose o velate in pianura, con addensamenti irregolari a ridosso dei rilievi, dove saranno possibili condizioni di debole instabilità": lo riporta il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia .

Domani sereno o poco nuvoloso, con addensamento nel pomeriggio a ridosso dei rilievi e passaggi di velature per nubi alte e sottili sulle pianure.

Precipitazioni: possibili brevi rovesci o temporali a ridosso dei rilievi alpini centro-orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In Pianura minime tra 22 e 25°C, massime tra 36 e 39°C.

Zero termico: intorno 4800 metri.

Venti: in pianura deboli in prevalenza orientali con rinforzi a tratti da sud verso sera; in montagna deboli o moderati dai quadranti occidentali.