Previsioni Meteo Lombardia: domani calo delle temperature, rovesci e temporali

"La figura anticiclonica di origine sub-tropicale responsabile dell'ondata di caldo in atto inizia lentamente a cedere sul suo bordo settentrionale, lasciando spazio all'inserimento di correnti più instabili e temperate di origine atlantica. Sabato 23 condizioni di instabilità su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali, in possibile estensione alla pianura occidentale, calo termico; Domenica 24 generale miglioramento con nuovo rialzo delle temperature, che raggiungeranno l'apice Lunedì 25, quando dalla sera è possibile la formazione di nuovi rovesci e temporali. Da Martedì 26 condizioni variabili con alternanza di brevi fasi d'instabilità, temperature in generale diminuzione con valori che nei giorni seguenti torneranno ad avvicinarsi alle medie del periodo": è quanto si legge nel consueto bollettino di Arpa Lombardia .

Domani sereno o poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio velato o irregolarmente nuvoloso in pianura, con nuvolosità a tratti estesa in montagna. In serata ampie schiarite a partire da ovest.

Precipitazioni: deboli sparse a ridosso dei rilievi a carattere di rovescio, con maggiore probabilità di temporali nel pomeriggio; possibile marginale interessamento della pianura, specie nella parte occidentale, rapido miglioramento dalla sera.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In Pianura minime comprese fra 20 e 26°C, massime fra 32 e 37°C.

Zero termico: intorno a 4200-4500 metri.

Venti: in pianura inizialmente deboli variabili, dal pomeriggio rinforzi a tratti e tendenti da ovest/sudovest, raffiche forti in prossimità dei temporali; in montagna moderati dai quadranti occidentali.