Previsioni Meteo Lombardia: instabilità nei prossimi giorni

"Oggi la coda di un fronte freddo si appoggia alle Alpi da Nord, favorendo l'afflusso di aria più fresca nei bassi strati ed aumentando l'instabilità. Dopo questo passaggio, la circolazione atmosferica diventerà prevalentemente zonale ma il tempo rimarrà instabile mercoledì e venerdì per il transito di due deboli assi di saccatura, giovedì per una ventilazione settentrionale nei bassi strati, e diventerà più stabile a partire dal fine settimana": queste le previsioni meteo per la Lombardia , così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, con schiarite e rasserenamenti in pianura dal tardo pomeriggio a partire da Ovest. Precipitazioni: deboli rovesci tra notte e mattina sui settori occidentali della pianura; dalle ore centrali e per il pomeriggio brevi e deboli rovesci possibili in montagna.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime comprese tra 19 e 24 °C, massime tra 27 e 31 °C.

Zero termico: intorno a 4100 metri.

Venti: in pianura deboli settentrionali in rotazione da Est nel pomeriggio, in montagna deboli o moderati di direzione variabile.