Previsioni Meteo Lombardia: domani rinforzo del vento da Nord e cielo progressivamente più sereno

"Il transito di una saccatura sulla regione porta oggi nuvolosità variabile e temporali anche in pianura; da domani l'allontanamento della perturbazione lascia un flusso nordoccidentale via via più stabile sulla Lombardia: sabato rinforzo del vento da nord e cielo progressivamente più sereno, da domenica e per l'inizio della settimana prossima prevalentemente sereno o poco nuvoloso, ventilazione a regime di brezza e temperature in lieve e graduale aumento, con condizioni di afa in pianura tra martedì e mercoledì": queste le previsioni meteo per la Lombardia , così come riportate nel consueto bollettino elaborato da Arpa Lombardia .

Domani poco nuvoloso, con copertura in aumento dal pomeriggio fino a cielo molto nuvoloso. In montagna nuvoloso o molto nuvoloso per tutta la giornata.

Precipitazioni: deboli rovesci sulle aree montane dalla tarda mattina, in intensificazione pomeridiana. Dal pomeriggio estensione dei fenomeni, con temporali moderati o forti diffusi, ai settori occidentali della pianura, in spostamento in serata verso quelli orientali.

Temperature: massime tra 29°C e 32°C.

Zero termico: circa 3900 metri.

Venti: da deboli a moderati occidentali, con locali rinforzi nel pomeriggio, in particolare in corrispondenza dei temporali più intensi; in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali, in rotazione da nord in serata.