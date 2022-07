Previsioni Meteo Lombardia: tempo via via più stabile e ben ventilato

"Oggi sulla regione è in rinforzo un flusso da nord per l'allontanamento della saccatura he interessato la Lombardia fino al primo mattino: tempo via via più stabile e ben ventilato. Nei giorni successivi sul Nord Italia è presente una circolazione anticiclonica prevalentemente stabile con temperature in nuovo aumento e buon soleggiamento in pianura. Su Alpi e Prealpi sono possibili annuvolamenti diurni e isolati rovesci, in particolare lunedì nel tardo pomeriggio e martedì nelle ore centrali. Meno stabile da mercoledì sera per il lento avvicinamento all'arco alpino di una perturbazione atlantica, ma ancora afoso in pianura": queste le previsioni meteo elaborate da Arpa Lombardia, contenute nel consueto bollettino.