Previsioni Meteo Lombardia: tempo stabile e temperature in aumento

"Sul Nord Italia è presente una circolazione anticiclonica prevalentemente stabile con temperature in nuovo aumento e buon soleggiamento in pianura. Su Alpi e Prealpi sono possibili annuvolamenti diurni e isolati rovesci, in particolare lunedì nel tardo pomeriggio e martedì nelle ore centrali. Meno stabile da mercoledì sera per il lento avvicinamento all'arco alpino di una perturbazione atlantica, ma ancora afoso in pianura": queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia , contenute nel consueto bollettino.

Domani sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature dal pomeriggio, con sviluppo di cumuli diurni sui rilievi, più marcato sui settori orientali al pomeriggio ed in serata.

Precipitazioni: isolati rovesci al pomeriggio ed in serata sulle Alpi e sulle Prealpi orientali.

Temperature: in aumento. In pianura minime intorno a 21°C, massime intorno a 34°C.

Zero termico: attorno a 4200 metri, in temporaneo abbassamento in serata.

Venti: in pianura e sull'Appennino deboli di direzione variabile, prevalentemente orientali; su Alpi e Prealpi deboli settentrionali sulle cime, a regime di brezza nelle valli.

Altri fenomeni: condizioni di disagio da calore sulla bassa pianura centrorientale.