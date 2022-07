Previsioni Meteo Toscana: domani possibili temporali e rovesci sparsi, colpi di vento e grandinate

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani inizialmente sereno o poco nuvoloso, salvo nubi basse in prossimità della costa e zone di nord ovest. Rapido aumento di nubi cumuliformi già a partire dalla tarda mattinata, inizialmente sui rilievi di nord ovest, successivamente sulle zone più interne, dove saranno possibili temporali e rovesci sparsi, localmente anche forti ed associati a colpi di vento o grandinate. Miglioramento in serata.

Venti: deboli, prevalentemente settentrionali, con rinforzi pomeridiani di Maestrale sulla costa meridionale.

Mari: mossi a nord dell'Elba, poco mossi altrove. In attenuazione.

Temperature: pressoché stazionarie o in lieve calo sulle zone più interne.

Giovedì 28 sereno o poco nuvoloso con moderato aumento di nubi cumuliformi sulle zone interne durante il pomeriggio associati a brevi e isolati rovesci, più probabili sui rilievi di nord ovest.

Venti: deboli occidentali, fino a moderati lungo la costa nel pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento, in particolare le massime con punte di 35-37 °C nell'interno (valori di 4-5 °C superiori alla norma).

Venerdì 29 sereno o poco nuvoloso con modesto aumento delle nubi in tarda serata sulle zone di nord ovest.

Venti: deboli occidentali.

Mari: generalmente poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Sabato 30 nuvoloso al mattino sulle zone centro settentrionali per nubi basse associate a locali pioviggini, sereno o poco nuvoloso al sud. Nel corso del pomeriggio locali rovesci o brevi temporali possibili sulle zone più settentrionali della regione, in particolare in Appennino. Miglioramento con schiarite più ampie in serata.

Venti: deboli occidentali, moderati di Libeccio a nord di Capraia e costa settentrionale.

Mari: fino a mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove.

Temperature: minime in aumento sulle pianure settentrionali, massime in calo di 2-3 °C, con punte di 32-34 °C.